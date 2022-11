Desailly sicuro: “Napoli impossibile che vinca lo scudetto” e snobba Kvaratskhelia

Marcelle Desailly ex giocatore del Milan e Campione del Mondo con la Francia nel ’98, snobba il Napoli per la corsa scudetto.

L’ex giocatore a Gazzetta dello Sport esalta il Milan e dice: “Mi piace il mix tra giovani ed esperti. Va bene vincere lo scudetto ma la cosa più difficile è consolidarsi. Qui si vede che si stanno ricreando le basi degli anni Ottanta e Novanta, quando era il club migliore al mondo. Il Milan è di nuovo vivo“.

Mentre frena sul Napoli: “Amo la loro energia ma dubito che possano tenere psicologicamente fino alla fine. Non hanno la rosa per reggere. Juve e Milan possono approfittarne“. Proprio sulla rosa non si comprendono bene le parole di Desailly, dato che il Napoli ha dimostrato di poter reggere l’assenza di Osimhen, Kvaratskhelia, Rrahamni e Anguissa, ovvero quattro pilastri della formazione di Spalletti. Evidentemente l’ex giocatore è poco attento al campionato di Serie A.

Ma a Desailly viene chiesto anche chi tra Kvaratkshelia, Vlahovic e Lautaro può diventare un campione : “Lautaro può farlo. A me piace molto Vlahovic ma vuole davvero diventare il migliore? Mbappé e Haaland mostrano di sì, mentre Vlahovic per intensità sembra un tono sotto. Nonostante questo, ha testa, piede e il talento per essere un Van Basten della sua epoca“.