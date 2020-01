Napoli, Giuntoli: “Ecco perché abbiamo preso Demme e Lobotka”

Cristiano Giuntoli parla di Demme e Lobotka. Il direttore sportivo del Calcio Napoli ha parlato dei nuovi acquisti del mercato di Gennaio.

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Diego Demme dai tedeschi del Lipsia. Operazione da 12 milioni di euro e contratto di cinque anni al classe 91 di origini italiane. A breve arriverà anche l’ufficialità del secondo acquisto, il connazionale di Marek Hamsik, Stanislav Lobotka.

In molti si sono interrogati sul doppio acquisto della società partenopea. A Sky sport 24, Cristiano Guntoli, ds del Napoli spiega le ragioni dell’arrivo di Demme e Lobotka. Il Ds azzurro si è poi soffermato sul momento della squadra azzurra:

“Demme è un calciatore che dà ordine a centrocampo, sa fare bene il vertice basso, ha tempi. A Lobotka siamo molto vicini, lui può fare sia il vertice basso che la mezzala. Riempiremo così le due caselle a centrocampo per Gattuso”.

Giuntoli dopo aver spiegato le caratteristiche di Demme e Lobotka ha parlato anche del momento che sta attraversando il Napoli:

“difficile raccontare il momento in pochi minuti. Stiamo venendo fuori da situazione di difficoltà particolare, non eravamo abituati. Ma nell’ultima partita ho visto grandi passi in avanti come intensità e come gioco, nonostante la sconfitta