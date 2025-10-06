Napoli-Genoa 2-1: gol e highlights
Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli di Antonio Conte ritrova brillantezza, concretezza e vetta della classifica grazie ai suoi campioni. Dopo un primo tempo dominato nel possesso ma sterile in avanti, gli azzurri ribaltano il Genoa con una ripresa da grande squadra, trascinati da De Bruyne e Spinazzola, entrambi subentrati e decisivi.
Il Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico abbia cambiato il destino del match con due sostituzioni mirate: dentro il fuoriclasse belga e l’esterno ritrovato, e passaggio al 4-1-4-1. Risultato? Più ritmo, più spinta e una rimonta costruita in diciotto minuti: prima il pareggio firmato da Anguissa, poi il sigillo del centravanti Hojlund, autore di tre gol in cinque giorni tra Champions e campionato. Due colpi che valgono l’allungo e la quindicesima partita utile consecutiva al “Maradona”.
Come evidenzia ancora Mandarini per il Corriere dello Sport, Spinazzola è tornato protagonista dopo oltre ottocento giorni dal suo ultimo gol in Azzurro. Reduce da un lungo periodo di sfortuna, l’esterno ha offerto una prestazione totale: difesa impeccabile su Norton-Cuffy e continui affondi sulla corsia mancina. Accanto a lui, De Bruyne ha illuminato il gioco con classe e sacrificio: cinque possessi riconquistati, assist illuminanti e una leadership che ha ispirato la reazione di tutta la squadra.
Sul piano statistico, il quotidiano romano ricorda la metamorfosi del Napoli tra primo e secondo tempo: dal 72,5% di possesso palla con un solo tiro alto di Politano, al dominio della ripresa con 11 conclusioni a 2, di cui 5 nello specchio. Una trasformazione di mentalità e aggressività, sostenuta anche dai lanci precisi di Milinkovic, determinante in occasione del pari.
Nel dettaglio tattico, Mandarini sul Corriere dello Sport descrive una prima frazione bloccata, con il Genoa di Vieira bravo a chiudere gli spazi grazie al pressing mirato di Frendrup, Masini e Vasquez su Lobotka e McTominay. Ma nella ripresa, la qualità azzurra ha preso il sopravvento: Conte ha spostato gli equilibri, ritrovando il genio dei suoi e confermando la solidità di una squadra che, con Liverpool e Monaco, resta tra le tre imbattute in casa nei top 5 campionati europei del 2025.