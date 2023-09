Napoli, Garcia ha rivisto il match con la Lazio, il francese è convinto di una cosa

Garcia ha rivisto la gara con la Lazio e studia le contromosse per riscattare il Napoli al ritorno dalla sosta. Pronti dei correttivi.

In questi giorni di pausa Rudi Garcia sta studiando le contromosse per rilanciare il Napoli dopo la sconfitta interna con la Lazio prima della sosta. Come riporta il Mattino, il tecnico francese ha letto le critiche e rivisto più volte il match coi biancocelesti.

Garcia, noto per il suo atteggiamento sereno, è però anche un uomo che ha “una fretta matta”, come evidenziato dal Mattino. Vorrebbe avere tutta la squadra davanti a sé, per condividere i piani e le strategie per il futuro, come se stesse giocando una partita a scacchi.

“Non gli è sfuggito nulla in questi due giorni di calma apparente nella sua Francia natale. Ha letto le critiche, ha già rivisto la gara con la Lazio diverse volte e sa che dei correttivi devono essere apportati nel suo Napoli“, sottolinea la nostra redazione.

Garcia è consapevole che la squadra ha bisogno di migliorare e, nonostante l’assenza di alcuni calciatori, è già a lavoro per apportare le necessarie modifiche tattiche e tecniche.

Con questo impegno e l’attenzione ai dettagli, Rudi Garcia mostra la sua determinazione a guidare il Napoli verso una stagione di successo. I tifosi azzurri non vedono l’ora di scoprire quali saranno i prossimi passi del loro allenatore e della squadra in Serie A.