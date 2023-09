Bagni: “La sconfitta con la Lazio non è stata un caso. La rosa del Napoli resta la migliore della serie A”

Salvatore Bagni, ex guerriero azzurro, ha commentato la sconfitta del Napoli contro La Lazio e ha lanciato un piccolo allarme.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Salvatore Bagni non ha peli sulla lingua quando si tratta del suo Napoli. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC, ha messo tutto in chiaro: la sconfitta con la Lazio è un campanello d’allarme, ma non dobbiamo dimenticare che il Napoli ha la squadra più forte del campionato.

Kvaratskhelia: È Ora di Parlarne

Sul calciatore Khvicha Kvaratskhelia, Bagni è stato chiaro: il suo agente non è venuto a Napoli per una vacanza. “Adesso è il momento di parlarne”, ha detto, suggerendo che il presidente De Laurentiis dovrebbe iniziare a muovere le acque. Nessun girare intorno al problema: se deve esserci un rinnovo, deve avvenire ora.

Zielinski: Un Esempio da Seguire

Piotr Zielinski ha ridotto il suo stipendio per amore del Napoli, una mossa che ha guadagnato il plauso di Bagni. “Ha dimostrato con i fatti quanto tenga alla città. Complimenti a lui!”

Sul Match con la Lazio: Attenzione, Napoli!

Il Napoli ha perso contro la Lazio, e per Bagni, non è stato un incidente. “Non l’ho mai visto così disorganizzato,” ha detto. “Questo non è il Napoli che conosciamo e amiamo.” Ma nonostante la sconfitta, Bagni è rimasto ottimista sul futuro del club.

La Squadra da Battere

Bagni crede che, nonostante tutto, il Napoli abbia la squadra più forte del campionato. “Milan e Inter stanno andando forte, ma il Napoli ha una rosa che nessuno può eguagliare,” ha sottolineato.