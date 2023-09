Alvino: "Catastrofismo eccessivo sul Napoli, Garcia non va già condannato. Lo fecero con Spalletti poi..."

Carlo Alvino invita a mantenere lucidità sull’ambiente Napoli, ricordando che la squadra di Garcia resta forte e può migliorare.

CALCIO NAPOLI. Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto per frenare il catastrofismo sulla situazione in casa Napoli dopo la sconfitta con la Lazio. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha invitato a mantenere lucidità.

Alvino: No al Catastrofismo

“Il catastrofismo qui è unico, spesso non c’è lucidità. Il Napoli resta forte e dagli errori può migliorare,” ha dichiarato Alvino, evidenziando come la squadra, nonostante alcune recenti difficoltà, abbia ancora molto da offrire. “Magari ci sarà anche un bagno di umiltà perché si sentiva troppo più forte, ma servirebbe unità nell’ambiente e non questo vociare“, ha aggiunto.

“Siamo Campioni d’Italia, Ricordiamolo”

Alvino ha anche ricordato che il Napoli è il campione d’Italia in carica, sottolineando come questo titolo sembri essere stato dimenticato da molti. “Ci siamo già dimenticati che siamo Campioni d’Italia, per caso?” ha affermato, mettendo in discussione l’atteggiamento negativo che sembra aver pervaso l’ambiente.

Difesa di Garcia

Riguardo all’allenatore attuale del Napoli, Garcia, Alvino ha criticato il rapido giudizio negativo che sembra essere caduto su di lui. “Ora già dicono che Garcia ‘non è buono’ come con Spalletti,” ha detto, paragonando la situazione a quella del precedente allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Il Napoli può raggiungere grandi obiettivi

Carlo Alvino ci ricorda che nel calcio, come nella vita, ci sono alti e bassi. È facile essere critici quando le cose non vanno bene, ma è importante mantenere una visione bilanciata e ricordare i successi passati. Nel caso del Napoli, il recente titolo di Campione d’Italia non dovrebbe essere dimenticato così facilmente, e né dovrebbe l’allenatore essere giudicato così rapidamente. Con il sostegno dei fan e un po’ di umiltà, il Napoli può ancora raggiungere grandi cose.