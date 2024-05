Napoli fuori dall’Europa nel 2024/2025 dopo 15 anni: ora tutto su Conte

Il Napoli campione d’Italia non riuscirà a giocare alcuna competizione europea nella prossima stagione. L’arrivo di Conte decisivo per la prossima stagione.



Il Napoli campione d’Italia dovrà fare a meno delle competizioni europee nella prossima stagione 2024/2025. Il pareggio interno contro il Lecce all’ultima giornata ha condannato gli azzurri al decimo posto finale, non sufficiente per accedere alla Conference League.

Nonostante la sconfitta del Torino, il Napoli non è riuscito ad agguantare il nono posto che avrebbe garantito l’accesso alla terza competizione UEFA qualunque fosse stato l’esito della finale di Conference tra Fiorentina e Olympiacos. I granata chiudono noni a pari punti con il Napoli ma si salvano grazie agli scontri diretti favorevoli.

Un duro colpo per il club partenopeo, che non giocherà alcuna coppa europea per la prima volta dopo 15 anni di partecipazioni consecutive, dall’ultima volta nel 2008/2009 quando chiuse dodicesimo in campionato. Una delusione enorme per i tifosi, arrivata a solo un anno di distanza dalla conquista dello Scudetto.

Per ripartire con ambizioni Scudetto, il Napoli ha deciso di puntare tutto su Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale sarebbe ad un passo dalla firma, con un contratto da top player che ne farebbe l’allenatore più pagato della Serie A. Un investimento importante per riportare lo stesso mordente dello Scudetto Interista e cercare di riconquistare subito il tricolore, complice anche una stagione senza impegni europei.

Una stagione dunque già delineata per il Napoli, con l’amara esclusione dalle coppe europea che potrebbe però rappresentare un vantaggio nella rincorsa al prossimo campionato, da affrontare con la massima concentrazione sotto la guida del carismatico Conte. Un anno zero prima del ritorno nell’elite del calcio continentale.