Romano: “Napoli, inviato il contratto a Conte”. I dettagli

Il Napoli ha formalizzato l’offerta di contratto ad Antonio Conte per la panchina. Manca l’incontro decisivo con De Laurentiis per chiudere l’affare.

Tiene banco in casa Napoli la trattativa per portare Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano, il club partenopeo avrebbe già inviato la proposta contrattuale all’ex CT della Nazionale.

I dettagli dell’offerta prevedono un contratto fino al 2027 con quello che sarebbe lo stipendio record per un allenatore di Serie A. Ora non resta che attendere l’incontro decisivo tra Conte e il presidente De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli.

“Il Napoli ha inviato la proposta di contratto ad Antonio Conte offrendo un contratto valido fino a giugno 2027 con potenziale stipendio record del club azzurro – rivela Romano – Sarebbe l’ingaggio più alto tra gli allenatori di Serie A. Dettagli finali da discutere la prossima settimana con il presidente De Laurentiis che lunedì sarà a Napoli per un evento pubblico prima di lasciare la città per alcuni giorni.”

Conte dal canto suo avrebbe sempre aperto al progetto Napoli ed è entusiasta della proposta: “Ora tocca al presidente De Laurentiis chiudere l’affare” ha chiosato l’esperto di calciomercato.

Si entra dunque nella fase caldissima della trattativa. Il Napoli ha formalizzato la sua ricca offerta per convincere il salentino a raccogliere l’eredità di Spalletti. Adesso la palla passa a De Laurentiis per il faccia a faccia risolutivo con Conte nei prossimi giorni.

Un vero e proprio sforzo economico da parte del club per assicurarsi un tecnico vincente e carismatico in grado di riportare immediatamente l’entusiasmo dopo la deludente stagione appena conclusa. L’affare sembra a un passo dalla conclusione, con il Napoli pronto a tutto pur di ripartire con il botto.

🚨🔵 Napoli sent contract proposal to Antonio Conte for deal valid until June 2027 for club record salary.

Key details to be discussed next week with de Laurentiis, still in Napoli on Monday for public event.

Conte, always been open to Napoli job and excited by the project. pic.twitter.com/jNF6LazRcW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024