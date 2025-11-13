Napoli, emergenza infortuni: Gilmour e Spinazzola restano in dubbio. Lukaku accelera verso il rientro

Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è tornato ieri in campo con ranghi ridotti, privo degli undici nazionali e degli infortunati. In attesa di conoscere l’esito degli esami di Anguissa, rientrato dal Marocco dopo il problema accusato in nazionale, restano da monitorare anche le condizioni di Gilmour e Spinazzola. Come sottolinea Fabio Mandarini, entrambi si sono fermati per problemi agli adduttori dopo la gara contro il Como e hanno saltato le sfide con Eintracht e Bologna, oltre alle convocazioni di Scozia e Italia.

La situazione, evidenzia Fabio Mandarini nelle pagine del Corriere dello Sport, è ancora in evoluzione: troppo presto per stabilire se saranno disponibili dopo la sosta, quando il Napoli affronterà l’Atalanta al Maradona. Ad oggi, la posizione più realistica è considerarli in forte dubbio. Intanto il gruppo, integrato con alcuni ragazzi della Primavera, continuerà a lavorare agli ordini di Cristian Stellini, vice di Conte, fino al weekend. Come da programma nei periodi dedicati alle nazionali, la squadra dovrebbe fermarsi sabato e domenica, con la possibilità di un allenamento congiunto a fine settimana.

Parallelamente, Fabio Mandarini aggiorna sul Corriere dello Sport il capitolo Lukaku: l’attaccante ha imboccato il rettilineo finale del percorso riabilitativo dopo la grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto. I progressi sono significativi e il nuovo obiettivo è tornare in gruppo entro la fine del mese, una notizia che lo staff medico e tecnico accoglierebbe come un segnale importante in un momento ricco di incertezze.