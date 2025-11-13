Corriere dello Sport: “Napoli, allarme Anguissa”
Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Frank Zambo Anguissa è atteso oggi in Italia di rientro dal Marocco, dopo il problema muscolare accusato in nazionale con il Camerun mentre preparava a Rabat la sfida di playoff Mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo. Il centrocampista del Napoli ha dovuto fermarsi in anticipo e fare rientro prima del previsto, lasciando la sua nazionale a giocarsi una gara chiave senza il suo leader. Come spiega ancora Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, solo gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio: si parla di problemi a un flessore, con la federazione camerunese che ha già evocato il termine “lesione”.
La giornata di oggi, sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sarà decisiva: risonanza magnetica, referto e prime valutazioni sui tempi di recupero, che potrebbero non essere brevi. Per il Napoli sarebbe una tegola pesante, perché al rientro dalla sosta al Maradona sono in programma due sfide ravvicinate ad altissima intensità, Atalanta il 22 novembre in campionato e Qarabag il 25 in Champions, prima di un nuovo tour de force con partite ogni tre giorni. Il tutto in un reparto già ridotto: De Bruyne è fermo da settimane dopo l’operazione successiva all’infortunio con l’Inter, mentre Gilmour è ai box da due gare per problemi di pubalgia che lo hanno costretto a rinunciare anche alla nazionale.
Nell’analisi firmata da Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport viene evidenziato come, in attesa di notizie sulle condizioni di Anguissa, la coperta in mediana rischi di essere cortissima: al momento restano Lobotka e McTominay come riferimenti principali, con Elmas e Vergara possibili alternative. Le soluzioni tattiche per sopperire all’eventuale assenza prolungata del camerunese diventeranno tema centrale della prossima settimana, quando a Castel Volturno rientreranno gradualmente i nazionali e lo staff tecnico dovrà ridisegnare equilibri e rotazioni.
L’assenza di Zambo, ricorda ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, non sarebbe solo numerica. Il Napoli rischia di perdere uno dei suoi leader tecnici e caratteriali nel momento clou della stagione: Anguissa è tra i giocatori più prolifici del gruppo con quattro reti stagionali, al pari di De Bruyne, McTominay e Hojlund, ha già conquistato cinque premi Mvp in Serie A ed è stato eletto miglior giocatore del mese di ottobre dalla Lega. Stava vivendo un periodo d’oro, con il rinnovo di contratto in discussione, ma il suo orizzonte ora si complica: oltre all’infortunio, all’orizzonte c’è la Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio) con un Camerun come sempre tra le favorite. Il rischio, per il Napoli, è di dover rinunciare a lungo a uno dei suoi uomini chiave. Prima, però, bisognerà attendere l’esito degli esami. Un passo alla volta.