Corriere dello Sport: “Conte s’è preso i 7 giorni”

redazione 13 Novembre 2025
Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi firmata da Fabio Mandarini, racconta il clima pesante di Castel Volturno, dove il Napoli ha ripreso gli allenamenti senza infortunati, senza gli undici nazionali e soprattutto senza Antonio Conte. L’allenatore, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, resterà a Torino fino a lunedì 17 novembre: il club ha parlato di una decisione «programmata e concordata», ma la tempistica ha inevitabilmente acceso riflessioni e sospetti.

Nell’approfondimento di Fabio Mandarini si sottolinea come la scelta arrivi nel passaggio più complicato del rapporto tra Conte e la squadra. L’eco delle durissime parole di Bologna — «non c’è cuore, non siamo più una squadra» — ha lasciato un segno, così come la metafora del «non accompagno il morto», ricordata anche dal Corriere dello Sport per descrivere il livello della tensione. In mezzo, la sequenza di crolli: Torino, Eindhoven, gli infortuni (con De Bruyne su tutti), e una fragilità tecnica e caratteriale mai così evidente.

Secondo quanto rimarcato da Fabio Mandarini, il confronto telefonico con De Laurentiis e Manna ha portato alla decisione di fermarsi: tre giorni personali per Conte dentro una pausa complessiva che per il gruppo durerà una settimana. Una circostanza che ha colto di sorpresa lo stesso spogliatoio, dal momento che — come riporta ancora il Corriere dello Sport — pochissimi erano informati, giocatori compresi.

Il Napoli, oggi, resta sospeso tra dubbi e attesa. L’obiettivo, come sottolinea Fabio Mandarini, è che il rientro di Conte e dei nazionali coincida con un cambio di marcia in vista della doppia sfida Atalanta-Qarabag e di un mese che rischia di indirizzare l’intera stagione. Se tutto tornerà sereno, questa anomalia verrà archiviata. Altrimenti, le nuvole resteranno fitte sopra il centro sportivo di Castel Volturno.

