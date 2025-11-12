12 Novembre 2025

Napoli, allenamento senza Conte: il tecnico tornerà lunedì

redazione 12 Novembre 2025
Come riportato nel comunicato ufficiale del Napoli, la squadra si è allenata oggi, mercoledì 12 novembre, senza Antonio Conte, assente come da accordi con la società fino a lunedì 17 novembre, in concomitanza con la pausa per le nazionali.
A dirigere la seduta pomeridiana è stato il vice allenatore Cristian Stellini, coadiuvato dallo staff tecnico azzurro.

Il comunicato ufficiale del club

Nel testo diffuso dal Napoli si legge:

«Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e, a seguire, lavoro tecnico-tattico».

Il comunicato prosegue chiarendo la posizione del tecnico:

«Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre».

