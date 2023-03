Napoli, non snobbare l’Eintracht. Cinque vittorie fuori casa prima di vincere l’Europa League

Il Napoli non deve snobbare l’Eintracht. L’anno scorso ha conquistato cinque vittorie fuori casa prima di vincere l’Europa League

Conquistare un traguardo storico: la prima volta del Napoli ai quarti di finale di Champions League. Stasera i partenopei di Luciano Spalletti sono attesi da una partita che potrebbe regalare la qualificazione tra le prime otto della competizione più prestigiosa d’Europa. Ma bisogna stare attenti, perché l’Eintracht Francoforte non verrà a fare la vittima sacrificale stasera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

L’Eintracht Francoforte ha conquistato cinque vittorie in trasferta nella scorsa Europa League vinta

Di certo il punteggio di 0-2, ottenuto all’andata al “Deutsche Bank Park” di Francoforte grazie alle reti di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, tranquillizza gli animi. Fino ad un certo punto, però, in quanto i teutonici di Glasner hanno conquistato la vittoria della scorsa edizione dell’Europa League grazie ai successi in trasferta e ci credono. Nel girone eliminatorio, Goetze e soci superarono Anversa (0-1) e Olympiakos (1-2) nei loro stadi. Poi il percorso è proseguito nei turni eliminatori, con i tedeschi che hanno vinto fuori casa nei fortini di Betis Siviglia (1-2), Barcellona (2-3 al Camp Nou dopo l’1-1 dell’andata) e West Ham (1-2). Risultati che hanno permesso di conquistare la finalissima, poi vinta contro i Rangers Glasgow per 5-4 ai tiri di rigore a Siviglia.

Numeri che parlano chiaro, ma la concentrazione e la fame di vincere del Napoli non sembrano lasciare spiragli per i teutonici.