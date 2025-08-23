Napoli, è il giorno di De Bruyne: debutto in Serie A per il leader dei “Fab Four”
Il grande giorno è arrivato. Kevin De Bruyne oggi farà il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli, partendo dal Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una stella che, come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, non ha bisogno di chiedere spazio: si è inserita naturalmente in un Napoli campione d’Italia, trovando subito intesa con Anguissa, Lobotka e McTominay. I quattro, ribattezzati i “Fab Four”, rappresentano la vera novità tattica del nuovo corso firmato da Antonio Conte.
L’allenatore, sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’analisi di Tarantino, ha lavorato su più opzioni, compresa la possibilità di un assetto senza un centravanti puro in assenza di Lukaku. Per ora si parte dal modulo visto col Girona, un 4-4-1-1 con De Bruyne libero di muoversi tra centrocampo e trequarti, pronto a ispirare Lucca e a illuminare il gioco con la sua classe senza tempo.
Tutti i riflettori saranno puntati su di lui. Il belga ha lasciato il Manchester City dopo 422 partite, 108 gol, quasi 200 assist e un Triplete che lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti della sua epoca. Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, De Bruyne ha scelto Napoli per restare protagonista in Europa e in Champions League, accettando una sfida che va oltre il prestigio: dimostrare di essere ancora decisivo, anche a 34 anni.
Conte lo considera una risorsa fondamentale, capace di aggiungere una regia offensiva a quella di Lobotka, di garantire assist e gol, ma soprattutto di dare esperienza e imprevedibilità. «De Bruyne – scrive il Corriere dello Sport – è già apparso brillante nelle amichevoli, ricevendo elogi per professionalità e spirito di sacrificio, qualità rare per un campione del suo livello».
Il progetto dei “Fab Four” è destinato a far discutere e a incuriosire: McTominay agirà da finto esterno, Anguissa e Lobotka daranno equilibrio e sostanza, mentre De Bruyne sarà libero di creare. Una combinazione che promette spettacolo e che, a partire da oggi, dovrà dimostrare la sua efficacia sul campo.
Per il Napoli di Conte inizia così una nuova era: con De Bruyne pronto a prendere in mano la squadra e a guidarla in Italia e in Europa.