Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha scelto la sua priorità: Rasmus Hojlund”

Il Napoli ha scelto la sua priorità: Rasmus Hojlund. Come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il diesse Giovanni Manna continua a tessere la trattativa con il Manchester United, con telefonate quotidiane che tengono vivo il filo diretto con Old Trafford e con l’entourage dell’attaccante danese.

Il club inglese ha già dato un’apertura al prestito oneroso e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno preparato un piano economico con un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione per convincere Hojlund a lasciare l’idea dell’obbligo di riscatto. L’obiettivo del Napoli è portare a casa un centravanti giovane ma già pronto, che possa essere centrale in una stagione fitta di impegni, tra campionato e Champions League, difendendo lo scudetto e provando a recitare un ruolo da protagonista in Europa.

«Il danese ha superato tutti gli altri concorrenti – ricorda Giordano sulla Gazzetta dello Sport – lasciando in secondo piano Arokodare, Jackson e Dovbik». Lo United valuta Hojlund tra i 40 e i 45 milioni, cifra importante ma non sorprendente in un mercato dai prezzi sempre più gonfiati.

Intanto restano aperti altri dossier di mercato. Janlu Sanchez del Siviglia continua a rifiutare proposte dalla Premier League, mentre per Elmas si attendono sviluppi dal Lipsia, pronto a investire con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni più 10,5 per il riscatto. La Roma osserva la situazione.

Come evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha già speso 155 milioni in questa sessione e non intende fare il passo più lungo della gamba. Ma l’“all in” su Hojlund resta una tentazione fortissima: non un azzardo, ma una mossa che potrebbe valere il presente e soprattutto il futuro del club.