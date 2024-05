Napoli su Dovbyk: Conte Vuole il Bomber Ucraino ma l’Atletico è Avanti

Il Napoli punta Artem Dovbyk come erede di Osimhen, ma deve fare i conti con l’interesse dell’Atletico Madrid che ha già presentato un’offerta al Girona.

Il Napoli ha individuato in Artem Dovbyk, bomber ucraino del Girona, il possibile erede di Victor Osimhen per la prossima stagione. Tuttavia, i partenopei dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Atletico Madrid, che sembra essere in vantaggio nella corsa al 27enne capocannoniere dell’ultima Liga.

L’Interesse del Napoli per Dovbyk

Il Napoli pensa a Artem Dovbyk, attaccante ucraino, alto quasi 190 cm, rappresenterebbe un importante rinforzo per il reparto offensivo partenopeo.

La Concorrenza dell’Atletico Madrid

Tuttavia, i partenopei dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Atletico Madrid, che sembra essere in vantaggio nella corsa a Dovbyk. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i ‘Colchoneros‘ avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni di euro al Girona, giudicata troppo bassa dalla società catalana che continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni della clausola rescissoria.

Il Ruolo di Antonio Conte

Per il Napoli, l’eventuale assalto al bomber ucraino passerebbe dall’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico salentino sarebbe un grande estimatore di Dovbyk e la sua presenza in panchina potrebbe rappresentare un fattore decisivo per convincere il 27enne a scegliere Napoli.

La Sfida di Calciomercato

La corsa a Dovbyk potrebbe infiammare il prossimo calciomercato estivo, con il Napoli chiamato a giocare le proprie carte per battere l’Atletico Madrid e assicurarsi un nuovo terminale offensivo di livello per sostituire l’ormai partente Osimhen.