Napoli in Pole per Mario Hermoso: Fissato l’incontro a Madrid

Il Napoli su Mario Hermoso, difensore in scadenza con l’Atletico Madrid. Incontro a Madrid fissato per la prossima settimana.

Secondo quanto rivela Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato delle reti DAZN, il Napoli sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso, difensore spagnolo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.

Napoli in Pole per Hermoso

Il 28enne Hermoso rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio a parametro zero per il club partenopeo, visto che il suo contratto con i ‘Colchoneros‘ scadrà il 30 giugno 2024, permettendogli di liberarsi a costo zero.

La Concorrenza della Roma

Nonostante l’interesse concreto del Napoli, anche la Roma sembrerebbe aver messo gli occhi su Hermoso. Tuttavia, secondo il giornalista Orazio Accomando, il club giallorosso sarebbe attualmente più indietro rispetto agli azzurri nella corsa al difensore spagnolo.

L’Incontro Decisivo a Madrid

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Hermoso. Sono infatti in programma degli incontri a Madrid, durante i quali l’entourage del giocatore valuterà le offerte pervenute dai vari club interessati.

Il Rinnovamento del Napoli

L’eventuale acquisto di Hermoso rientrerebbe nei piani di rinnovamento del Napoli per la prossima stagione. Come dichiarato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, il club campano è intenzionato a ricostruire gran parte della rosa dopo le delusioni dell’ultima annata.

Il rNapoli prepara uan squadra di qualità da affidare ad Antonio Conte. Hermoso, grazie alla sua esperienza e qualità, potrebbe rappresentare un’opzione ideale per rinforzare il pacchetto arretrato del Napoli.

In attesa dell’incontro decisivo a Madrid, il club partenopeo sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del difensore spagnolo. Un’operazione a parametro zero che potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpaccio per il mercato estivo del Napoli.

Il #Napoli farà un tentativo per Mario #Hermoso, che lascerà a zero l’#AtleticoMadrid. Il primo nome di #Manna per rinforzare la difesa. Operazione non semplice, in quanto Hermoso vorrebbe giocare la Champions, ma gli azzurri ci proveranno.#DAZN #DAZNMERCATO pic.twitter.com/Ld3FVg0Iea — Orazio Accomando (@OAccomando91) April 9, 2024