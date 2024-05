Staff Conte a Napoli, una novità: anche un ex attaccante a far parte del gruppo di lavoro dell’allenatore

Le ultime novità sul nuovo staff di Conte al Napoli: un team rivoluzionario pronto a fare la differenza sul campo.

Il Napoli si appresta a vivere una svolta storica con l’arrivo imminente di Antonio Conte in panchina. Mentre i tifosi aspettano con trepidazione l’ufficialità del suo ingresso, il focus si sposta sull’innovativo staff che il tecnico porterà con sé.

I legali di Conte sono al lavoro per finalizzare i dettagli contrattuali, un passaggio cruciale prima di dare il via libera alla firma con il club di Aurelio De Laurentiis. L’esperienza e la determinazione di Conte, già collaudate in Juventus e Inter, promettono di portare il Napoli a nuove vette di successo.

Tra i nomi di spicco che accompagneranno Conte all’ombra del Vesuvio, spicca quello di Lele Oriali, figura chiave già nota per la sua collaborazione con l’allenatore sia all’Inter che in Nazionale. Il suo ruolo di collante tra squadra, tecnico e società sarà fondamentale per garantire una sinergia vincente.

Accanto a lui, il vice Stellini e il fratello Gianluca, in veste di match analyst, contribuiranno a creare un ambiente di lavoro efficiente e orientato ai risultati. Il dottor Sinatti, confermato come preparatore atletico, assicurerà la massima forma fisica agli azzurri in vista delle sfide future.

Ma la vera novità nel panorama calcistico sarà l’ingresso di Elvis Abbruscato nello staff di Conte. L’ex attaccante, per la prima volta nel ruolo di collaboratore tecnico, porta con sé una freschezza e un’energia che potrebbero rivelarsi determinanti per il successo del progetto Conte-Napoli.