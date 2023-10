Napoli, Del Genio “Lasciamo le polemiche a chi le ama!”

Paolo Del Genio, sottolinea la forza del Napoli in campo e invita a mettere da parte le polemiche, concentrandosi sulle prossime sfide, in particolare quella contro il Real Madrid.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli sta vivendo un momento d’oro sul campo, e Paolo Del Genio, rinomato giornalista napoletano, vuole che tutti gli occhi siano puntati lì. Dopo una vittoria schiacciante per 4-1 sull’Udinese, i partenopei hanno continuato la loro marcia trionfale con un altro 4-0 contro il Lecce. Queste vittorie arrivano in un momento in cui la squadra ha dovuto affrontare polemiche esterne, in particolare riguardanti un video pubblicato sui social media che riguardava l’attaccante Victor Osimhen.

Nonostante le distrazioni, il Napoli ha mostrato una grande unità. Osimhen, al centro delle polemiche, ha risposto nel miglior modo possibile, segnando un gol e cedendo generosamente un rigore a Politano.

Ma la vera prova per il Napoli arriverà domani, quando affronteranno i galacticos del Real Madrid, guidati dall’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti, in una partita cruciale per la Champions League.

In mezzo a tutto questo, Paolo Del Genio ha preso la parola, esortando tutti a concentrarsi sulle prestazioni in campo e a lasciare da parte le polemiche. Con un post sui social, ha dichiarato: “Il Napoli, ritrovandosi in campo, ha vinto due partite segnando otto gol e domani c’è il Real Madrid in Champions. Io direi di parlare di calcio. Gli inciuci li lasciamo ad altri“.

Un messaggio chiaro e diretto: è tempo di concentrarsi sul calcio e di sostenere il Napoli nel suo percorso, sia in Serie A che in Europa.