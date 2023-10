Garcia leva ogni dubbio: “Confronto con la squadra? Stupidaggini”

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, respinge voci false sul suo conto e rivela dettagli sul suo metodo di gestione della squadra.

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha messo fine alle speculazioni sul suo rapporto con la squadra, svelando dettagli sulla sua filosofia di gestione nella conferenza stampa prima della partita di Champions League contro il Real Madrid. Le voci di un presunto confronto interno che avrebbe portato a cambiamenti tattici sono state etichettate come “stupidaggini” dal tecnico francese. Garcia ha ribadito che la comunicazione aperta con i giocatori è fondamentale nel suo approccio e ha rivelato l’esistenza di un consiglio dei saggi per favorire il dialogo costante all’interno della squadra.

Durante l’incontro con i giornalisti, Garcia ha dichiarato: “Se mi sono confrontato con la squadra alcuni giorni fa? Quando ci sono stupidaggini, basta non riprenderle. Il punto è che io parlo sempre con i miei giocatori, ed in tal senso ho creato anche un consiglio dei saggi con i leader. In tutti i club spesso l’allenatore chiama i calciatori per parlare di qualcosa. Quando ci sono cose di cui parlare, se ne parla”.

Queste affermazioni del tecnico del Napoli arrivano alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid, un momento cruciale per la squadra partenopea. Garcia ha sottolineato la sua determinazione nel proseguire il percorso positivo intrapreso in Serie A anche nella competizione europea.

Dopo l’incontro con il Real Madrid, il Napoli si prepara ad affrontare la Fiorentina allo stadio Maradona, seguito dall’Hellas Verona al Bentegodi dopo la pausa.