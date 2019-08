Sky. De Laurentiis pronto ad un grande sforzo per Icardi. Proposta top

De Laurentiis vuole Icardi, pronto un grande sforzo economico. Lo spogliatoio della squadra partenopea, è già pronto ad accoglierlo.

Interessante focus sul calciomercato del Napoli dalla redazione di Sky sport. L’emittente satellitare punta in particolare sulla trattativa per l’ex capitano dell’Inter. Ecco i dettagli:

GRANDE SFORZO DI DE LAURENTIIS PER ICARDI

Il club azzurro è consapevole di non essere la prima scelta del bomber argentino (vorrebbe restare all’Inter o trasferirsi alla Juventus). Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad uno sforzo mai visto pur di “regalarlo” a Carlo Ancelotti.

Mauro Icardi sarebbe l’affare più oneroso della storia del Napoli di De Laurentiis, anche superiore all’esborso necessario per Hirving Lozano (in arrivo in Campania per 40 milioni di euro). L’ingaggio proposto a Icardi è da top player, così come il piano di sviluppo commerciale. Magari anche una linea d’abbigliamento a lui dedicata: quando c’è di mezzo il buon Aurelio, lo si sa, le idee non mancano e la sorpresa è dietro l’angolo.







LO SPOGLIATOIO AZZURRO PRONTO AD ACCOGLIERE ICARDI

De Laurentiis per convincere Icardi punta su vari aspetti: sulla consapevolezza che Napoli è una città passionale, da sempre molto amante degli argentini e nella quale Maurito potrebbe tornare ai suoi massimi livelli, riprendendosi anche dal punto di vista morale.

Lo spogliatoio della squadra partenopea, dal canto suo, è già pronto ad accoglierlo. Lorenzo Insigne è il primo. Il capitano del Napoli ha chiamato Icardi in vista di un possibile trasferimento. I presupposti ci sono, ma non sarà facile.

Attenzione ad Arkadiusz Milik, utilizzabile come contropartita: il polacco non è mai stato messo in vendita, ma sussiste un’ipotesi di scambio.