Napoli, De Laurentiis beffa la Juve: Lindstrom era un obiettivo di Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI. Con l’acquisto del danese Lindstrom dall’Eintracht Francoforte, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è preso una piccola rivincita nei confronti dell’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli, da poco passato alla Juventus.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Lindstrom era un obiettivo di mercato anche dei bianconeri. Accaparrandoselo, De Laurentiis ha bruciato la concorrenza della Juve e dello stesso Giuntoli, che aveva messo gli occhi sul jolly offensivo classe ’99.

L’acquisto del talento danese, oltre ad essere importante per il valore tecnico, assume quindi anche un sapore di “rivincita” per il presidente azzurro nei confronti dell’ex dirigente, il cui addio non è stato digerito.

Con 23 anni e margini di crescita, Lindstrom può rivelarsi un colpo prezioso per il Napoli, che si assicura uno dei migliori prospetti del panorama europeo soffiandolo alla concorrenza bianconera. Un segnale della volontà di De Laurentiis di proseguire nel processo di crescita, nonostante il doloroso addio di Giuntoli.

La partenza del ds non ha frenato le ambizioni del club, che con questo colpo di mercato brucia la Juve e manda un messaggio chiaro all’ex dirigente: il Napoli resta una realtà importante nel panorama calcistico italiano.