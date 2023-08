Bagni Svela il Ruolo Ideale di Lindstrom al Napoli: “Non è un Vice Lozano, vi spiego”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli e grande esperto di calciomercato internazionale ha spiegato le caratteristiche di Lindstrom.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’arrivo di Jesper Lindstrom al Napoli ha creato diverse aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli e attuale esperto calcistico, interviene sulla discussione, sottolineando che Lindstrom non dovrebbe essere visto come un semplice sostituto di Lozano o Politano. Secondo Bagni, Lindstrom potrebbe offrire molto di più in un ruolo diverso.

Le capacità di Lindstrom

Bagni, intervistato dal quotidiano “Il Mattino”, ha esaminato attentamente le qualità del nuovo acquisto azzurro. “È tecnico, anche tattico per certi versi. Può fare tante cose, ma essere ala alla Lozano o fare il vice di Politano sono i ruoli in cui ha reso meno,” afferma l’ex campione del Napoli. Bagni sottolinea che Lindstrom ha restituito con “ampi interessi” l’investimento fatto su di lui dall’Eintracht.

Posizione in Campo

“Danimarca e Svezia, là c’è tanto da andare a prendere,” dice Bagni, elogiando la decisione del Napoli di andare a caccia di talento nel mercato scandinavo. Secondo l’ex azzurro, Lindstrom darebbe il meglio di sé in una posizione centrale nel 4-3-3: “Al centro sempre Lobotka e lui a uno dei due lati,” suggerisce. Tuttavia, Bagni insiste sul fatto che Piotr Zielinski rimane “intoccabile,” aggiungendo che il polacco “ha il piede più dolce e prezioso di tutta la Serie A.”

Non è un esterno

Bagni conclude affermando che Lindstrom darà il meglio di sé dietro la punta, ma avverte che non dovrebbe essere considerato come un sostituto di Lozano o degli altri esterni nel roster del Napoli. “Non è all’altezza di nessuno degli esterni nella rosa degli azzurri,” afferma categoricamente. Con il mercato estivo alle battute finali, sarà interessante vedere come l’allenatore del Napoli deciderà di utilizzare Lindstrom nella nuova stagione.