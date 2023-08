Lozano al Psv: Addio Napoli, il messicano ha salutato tutti i compagni. Ecco le Cifre del Nuovo Contratto

Lozano oggi sarà ufficialmente un nuovo calciatore del PSV, il messicano dopo le visite firmerà il contratto. Ieri ha salutato i compagni del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Hirving Lozano dal Napoli al PSV Eindhoven. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante messicano volerà in Olanda per le visite mediche e la firma del contratto.

L’operazione è ormai definita nei dettagli: Lozano firmerà un triennale da 3 milioni netti a stagione, cifre inferiori rispetto ai 4,5 milioni di euro che percepiva al Napoli nell’ultima stagione.

Un ridimensionamento economico accettato dal Chucky pur di tornare protagonista nel PSV, il club che lo ha lanciato in Europa prima del passaggio al Napoli nel 2019. Ieri Lozano ha salutato tutti i compagni a Castel Volturno, segnale inequivocabile della sua imminente partenza.

Dopo tre anni in azzurro impreziositi dallo scudetto ma con qualche difficoltà di ambientamento, per Lozano si prospetta un ritorno in Olanda. Al PSV dal 2017 al 2019 ha segnato 40 gol in 79 partite, numeri che spera di ripetere nella sua seconda esperienza ad Eindhoven. Già oggi visite, firma e ufficialità.