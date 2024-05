Napoli, Conte ha scelto ma manca ancora l’accordo: le ultime

Secondo il giornalista Rai Ciro Venerato, Antonio Conte avrebbe già scelto il Napoli ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto.

Il caso panchina tiene ancora banco in casa Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Ciro Venerato al TG Sport Rai, Antonio Conte avrebbe già scelto di approdare all’ombra del Vesuvio ma l’accordo definitivo con il club azzurro non è ancora stato raggiunto.

Conte ha scelto il Napoli

“Conte ha già scelto il Napoli”, ha dichiarato Venerato smentendo voci di un’intesa già raggiunta tra le parti. La volontà dell’ex Tottenham sarebbe chiara, con il suo sì di massima già dato agli azzurri.

Manca l’accordo con De Laurentiis

Ciò che manca però è ancora l’accordo definitivo con Aurelio De Laurentiis. “Ora si tratta di capire se il Napoli sceglierà Conte”, ha aggiunto il giornalista svelando che permangono alcune divergenze da limare prima di poter definire tutto.

I colloqui tra il Napoli, il ds Giuntoli e l’entourage di Conte proseguono senza sosta. Sia da una parte che dall’altra servirà uno step indietro per venirsi incontro e firmare il fatidico contratto.Ogni giorno potrebbe essere quello decisivo per lo sblocco definitivo della trattativa. Il forcing del Napoli è totale per assicurarsi il tecnico salentino.

Gasperini l’alternativa

Sullo sfondo resta l’ipotesi Gian Piero Gasperini, altro nome molto apprezzato da De Laurentiis. Per Pioli e Italiano si valuterà solo in un secondo momento.

La pazienza del presidente azzurro sembra essere agli sgoccioli. Conte ha fatto la sua scelta, toccherà ora al Napoli decidere se corrispondere o meno le richieste economiche dell’allenatore ex Inter per portarlo finalmente in panchina.