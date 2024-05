Napoli, Conte prima scelta: trattativa in corso ma ancora nessun accordo – SKY

Secondo le ultime notizie di Sky, Antonio Conte rimane il principale obiettivo del Napoli per la panchina. La trattativa con l’ex Tottenham prosegue senza che sia stato ancora raggiunto l’accordo.

NAPOLI. Antonio Conte resta in cima alla lista dei desideri del Napoli per la panchina della prossima stagione. Questa l’indiscrezione riportata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio per Sky Sport.

Napoli-Conte, trattativa in corso. La conferma di Di Marzio

“Le prime due scelte per la panchina restano Conte e Gasperini, come sottolineato più volte. Poi Pioli e Italiano”. Dichiarazioni che confermano l’interesse concreto verso il tecnico salentino.”Con l’ex Tottenham prosegue la trattativa economica, ma ancora non si è trovato un punto d’incontro“, ha aggiunto Di Marzio svelando che i colloqui tra Conte e De Laurentiis vanno avanti per provare a raggiungere un’intesa.

Conte il sogno dei tifosi

Conte rappresenta il sogno dei tifosi azzurri, che vedono in lui l’allenatore ideale per riportare al successo la squadra dopo l’annata deludente.

Gasperini l’altra opzione

Gian Piero Gasperini gode di grande stima da parte di De Laurentiis e rimane un’altra valida opzione sulla quale il Napoli starebbe ragionando. Ma la trattativa concreta al momento non è avviata.

De Laurentiis ha fretta

Il presidente azzurro ha fretta di chiudere la questione allenatore il prima possibile. Ma servirà pazienza per convincere Conte, che al momento rappresenta la prima scelta per il nuovo corso in panchina.

In casa Napoli si continua a lavorare alacremente per assicurarsi Antonio Conte sulla panchina. L’ex Tottenham sembra davvero il profilo più ambito e desiderato, ma trovare l’accordo definitivo appare ancora un’impresa tutt’altro che semplice.