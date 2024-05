“Conte o Gasperini per il Napoli?”: la risposta sorniona di De Laurentiis – VIDEO

Arrivato all’Assemblea di Lega, De Laurentiis è stato incalzato dai giornalisti sulla panchina del Napoli tra Conte e Gasperini. Reazione sorniona del patron azzurro.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è arrivato oggi all’Assemblea di Lega alla sede del CONI a Roma. Inevitabilmente i giornalisti presenti lo hanno incalzato sulla questione della panchina azzurra per la prossima stagione, chiedendogli esplicitamente: “Conte o Gasperini per il Napoli?”.

La reazione sorniona di ADL

Di fronte a questa domanda diretta, De Laurentiis non si è scomposto e ha replicato con una risposta piuttosto sorniona, accompagnata da un sorriso quasi beffardo. Ecco il video:

Nessuna risposta esplicita

Come si può notare, il numero uno del Napoli non ha fornito alcuna risposta esplicita alla domanda dei cronisti. Il suo sorrisetto sembrava quasi voler prendere in giro i giornalisti, lasciando lo stato di forte incertezza sulla scelta dell’allenatore.

Riserbo sulla prossima guida tecnica

Del resto, De Laurentiis si è sempre contraddistinto per un certo riserbo nelle fasi più calde delle trattative di mercato. Anche in questo caso, sembra non voler sbilanciarsi troppo sui nomi di Conte e Gasperini per la successione a Spalletti.

Gli indizi sembrano puntare su Conte

Eppure, la maggior parte degli addetti ai lavori continua a indicare come favorito Antonio Conte per la panchina azzurra. I contatti con il tecnico salentino si sarebbero intensificati molto nelle ultime settimane.

L’ipotesi Gasperini rimane viva

Ma anche Gian Piero Gasperini non può essere escluso del tutto dai giochi. Il suo ottimo lavoro all’Atalanta desta grande rispetto nell’ambiente napoletano.

Insomma, il sorriso di De Laurentiis non ha sciolto i dubbi. La partita della panchina resta apertissima, seppur con Conte che sembra avanti nella corsa. Ma il presidente vuole tenere vivo il riserbo fino all’ultimo.