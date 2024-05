SKY: Gasperini-Napoli trovato l’accordo, De Laurentiis aspetta Conte

Il Napoli cerca il nuovo allenatore: Gasperini ha una bozza d’accordo, mentre prosegue il pressing su Conte.

Il Napoli prosegue la ricerca del nuovo allenatore e al momento ha due piste principali: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Secondo le ultimissime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, la situazione vede l’ex Tottenham in pole position ma con Gasperini pronto a subentrare qualora non si trovasse l’intesa economica con Conte.

Napoli- Gasperini: Le ultime da SKY

Con Gasperini il Napoli avrebbe già pronta una bozza di accordo. Si attende ora di capire se l’allenatore dell’Atalanta deciderà di lasciare Bergamo per accettare la corte di De Laurentiis.

De lauremtiis in Pressing su Conte

Nel frattempo prosegue il pressing su Antonio Conte, prima scelta del presidente azzurro. La trattativa economica con l’ex Tottenham va avanti ma non è ancora stato trovato il punto d’incontro definitivo.

Il numero uno del Napoli sembra voler riflettere con calma prima di decidere il nuovo corso tecnico. Dopo l’addio di Spalletti, non può permettersi un altro passo falso.

Pioli e Italiano alternative

Più defilate al momento le piste che portano a Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Per loro il Napoli deve prima accelerare e chiudere, nel caso decidesse di virarci sopra.

L’Atalanta chiede garanzie

Intanto dalla società bergamasca arrivano richieste di garanzie tecniche per il rinnovo di Gasperini, al di là dell’aspetto economico. Segnale che la porta per un suo addio rimane aperta.

In casa Napoli regna l’attesa per la risposta definitiva di Gasperini. Ma il favorito al momento sembra essere sempre Antonio Conte, anche se l’accordo economico con l’ex Tottenham non è ancora stato raggiunto del tutto. De Laurentiis vuole muoversi con calma e cautela per non sbagliare la prossima scelta in panchina.