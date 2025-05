Napoli, Conte alza la pressione: ora il tecnico guida anche fuori dal campo

Il Napoli è in corsa per lo scudetto e Antonio Conte non si limita più ad allenare. Nelle ultime settimane il tecnico salentino ha assunto un ruolo ancora più centrale: deve domare l’euforia cittadina e tenere lo spogliatoio ancorato alla realtà. Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, Conte ha richiamato i suoi alla concretezza: «Ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata. Niente è scontato».

Se l’obiettivo iniziale era l’accesso in Champions, oggi nessuno firma per “obiettivi minimi”: con 26 punti in più rispetto alla scorsa stagione, il Napoli è la squadra che ha migliorato di più il proprio rendimento in Serie A.

Una difesa da record europeo

Il prossimo ostacolo è il Genoa, già salvo ma mai da sottovalutare. Si giocherà domenica al “Maradona”, sold out per la tredicesima volta di fila. Conte si affiderà ancora al suo bunker difensivo, che ha portato il Napoli a vincere le ultime quattro partite senza subire gol, un’impresa riuscita solo tre volte prima nella storia del club (1934, 1990 e 2023).

Con appena 25 gol subiti, il Napoli è attualmente la miglior difesa d’Europa e vanta anche il maggior numero di clean sheet (17) nei top cinque campionati europei.

Jolly tattici e assenze pesanti

Nonostante l’assenza prolungata di Buongiorno (13 gare) e Juan Jesus (7), entrambi out fino a fine stagione, Conte ha trovato soluzioni inedite: Marin a Monza e Olivera reinventato centrale, come già fatto con l’Uruguay.

Contro il Genoa sarà confermato il blocco che ha vinto a Lecce: Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. A centrocampo ci sarà spazio per Gilmour, favorito su un Lobotka non al meglio dopo un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con Anguissa a completare la cerniera. Ai lati agiranno McTominay e Politano.

In attacco spazio al tandem Raspadori–Lukaku. Per il belga si tratta di una sfida dal sapore speciale: contro il Genoa ha già segnato 7 reti in Serie A, la sua vittima preferita, e l’unica squadra contro cui ha realizzato più di una doppietta nel campionato in corso.

Conte vuole scrivere la storia

Conte, da sempre uomo da ultime giornate, non si accontenta di osservare la storia da bordo campo: vuole continuare a scriverla. E per riuscirci sa che serviranno concentrazione, disciplina e una squadra che segua i suoi principi fino all’ultimo minuto della stagione. A Napoli, l’entusiasmo è alle stelle. Ma la testa, per ora, è tutta sul Genoa.