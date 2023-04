A Castel Volturno commozione incredibile: un gesto di Spalletti ha colpito nel segno

Alejandro Ferrer del Gimnasia, ultimo club di Diego Armando Maradona, ha fatto visita a Luciano Spalletti a Castel Volturno.

La figura di Diego Armando Maradona è stata e sarà per sempre la stella polare del Napoli. Il calciatore più forte del mondo, l’uomo dal carisma del capo popolo, difficilmente potrà essere eguagliato su questa terra. Una figura determinante quella di Maradona anche per Luciano Spalletti, che lo ha sempre messo al centro della sua filosofia.

Prima di Napoli-Salernitana c’è stato proprio un retroscena con Maradona, avvenuto a Castel Volturno e raccontato da Gazzetta dello Sport: “Prima ancora che Luciano Spalletti entrasse in sintonia con Napoli, lo era già con tutto quello che riguarda Diego Armando Maradona e questo ha significato molto nel creare un feeling con quella che el Pibe chiamava casa. Lo ha capito bene anche Alejandro Ferrer, segretario generale del Gimnasia, ultimo club di Diego, che ieri è venuto a far visita a Spalletti nel centro sportivo di Castel Volturno. Il tecnico ha

accolto lui e la fotografa Eva Pardo nella propria stanza di lavoro. E Ferrer si è commosso sino alle lacrime scoprendo che in quella stanza Spalletti tiene solo maglie di Maradona“.