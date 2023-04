Napoli-Salernitana: in tribuna una bellissima sorpresa per Osimhen

Napoli-Salernitana sfida scudetto, Victor Osimhen sarà titolare: in tribuna ci sarà anche la figlia Haley True a tifare per il papà.

È il grande giorno di Napoli-Salernitana e nei giorni speciali ci sono le grandi sorprese, quelle allietano il cuore più di ogni altra cosa.

Sarà così anche per Victor Osimhen che per la prima volta avrà in tribuna la figlia Haley True. La bambina sarà accompagnata dalla mamma Stefanie e dall’agente del nigeriano Roberto Calenda. Sarà un ulteriore stimolo per Osimhen per giocare al massimo e magari dedicare un gol alla sua famiglia. Sperando che quelle reti valgano già per il matematico scudetto del Napoli.