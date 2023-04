Osimhen spavento in allenamento prima di Napoli-Salernitana: il retroscena

Victor Osimhen giocherà Napoli-Salernitana, titolare in attacco. Ieri il nigeriano ha avuto un problema al polpaccio in allenamento.

Allarme rientrato, ma che spavento per Osimhen. Il giocatore nella giornata di ieri ha avuto un piccolo problema fisico durante l’allenamento. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Un altro allenamento a cento all’ora, con piccola paura quando Osimhen ha iniziato a toccarsi un polpaccio. Ma poi ha proseguito come niente fosse. Più in là, il Cholito sembra davvero scatenato: Simeone ha dato spettacolo in mattinata, nell’ultimo allenamento prima del grande giorno. Ma là in attacco toccherà al nigeriano, con l’argentino che conquista il ritorno in panchina“.

La formazione del Napoli contro la Salernitana sarà quella solita, senza grandissime sorprese. Mancherà Mario Rui in difesa, ma ci saranno Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. In attacco Politano e Lozano in ballottaggio, sicuri di un posto da titolare Osimhen e Kvaratskhelia.