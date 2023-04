Il Giornale gufa il Napoli: Merita di non festeggiare lo scudetto!

Napoli ad un passo dallo scudetto, ma Il Giornale spera che la squadra di Spalletti non festeggi oggi il titolo in Serie A.

L’imminente vittoria dello scudetto del Napoli fa rosicare in tanti, lo abbiamo capito da parecchio tempo. I primi a starci male sono tanti tifosi degli strisciati della Campania, invidiosi di quella gioia immensa che si sprigiona ad ogni angolo di strada. Di quei paesi addobbati per una festa che loro non potranno mai vivere, nemmeno quando vince la propria squadra del cuore.

In questi giorni abbiamo assistito alle ‘legge’ degli Ultras che vorrebbero imporre divieti lì dove non hanno alcun potere. Da Varese a Bergamo, passando per Salerno e altre posti d’Italia, fioccano i ‘divieti’ di festeggiamento per i tifosi del Napoli, che andranno tranquillamente a farsi benedire.

A gufare il Napoli verso lo scudetto ci pensa anche Il Giornale, che perde occasione per scrivere qualcosa contro il Napoli: “Scocciato e polemico Maurizio Sarri, che quella stessa festa solo sfiorò 5 anni fa. E in effetti, è facile dargli ragione: hanno cambiato il calendario con la giustificazione dell’ordine pubblico, sarebbe curioso vedere cosa farebbero se l’appuntamento aritmetico scivolasse al turno infrasettimanale e notturno. Probabilmente niente, ma diciamo che un po’ se lo meriterebbero“.