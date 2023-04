Napoli: in corteo fino allo stadio Maradona, pronta l’onda azzurra

Napoli sogna lo scudetto ed è pronta a sfilare per le strade della città a partire da piazza Gian Battista Vico fino allo stadio Maradona.

A Napoli è pronta l’onda azzurra. L’ultima idea è quella di sfilare per le strade della città per arrivare a piedi fino allo stadio Diego Armando Maradona. Mentre la città è addobbata in ogni dove per la festa scudetto, c’è un’altra entusiasmante iniziativa.

Un mega corteo che parte da pizza Gian Battista Vico e percorre tutta la città, raccogliendo via facendo altre persone. Un enorme cordone azzurro pronto a sfilare per le strade della città fino ad arrivare a piazzale Tecchio, allo stadio per vivere Napoli-Salernitana. E strada facendo con le radio, si può ascoltare Inter-Lazio.