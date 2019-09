Napoli, caos rinnovi: Milik, Fabian e Callejon. Ecco le cifre

Il Napoli è impegnato nei rinnovi. Arek Milik vuole il doppio dello stipendio. Fabian Ruiz è vicino all’accordo. Callejon chiede un biennale.







Finto il calciomercato, per il Napoli è tempo di rinnovi. La dirigenza è impegnata a blindare alcune pedine fondamentali per lo scacchiere di Ancelotti.

Fabian Ruiz dopo l’ottima prestazione con la nazionale maggiore della Spagna è diventato osservato speciale dei maggiori top club iberici ed europei, per questo motivo De Laurentiis ha accelerato le operazioni per il rinnovo. In estate il patron azzurro ha detto no ad una proposta di oltre 45 milioni di euro. Sul tavolo di Giuntoli ci sono anche i rinnovi di Milik e Callejon.

RINNOVO PER FABIAN RUIZ

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino un nuovo vertice fra il Calcio Napoli e l’entourage di Fabian Ruiz è previsto dopo la gara con il Liverpool, ma c’è già un’intesa di massima per alzare l’ingaggio a 2,5 milioni a stagione, più vari bonus che in questo tipo di contratti sono sempre abbondanti. Il Napoli vuole blindare la sua stella.

MILIK

Arkadiusz Milik ha chiesto il doppio dello stipendio, partendo da 1,8 milioni di euro a stagione. Il Napoli e Carlo Ancelotti, hanno fiducia nelle qualità del bomber polacco, per questo motivo i contatti con David Pantak, il suo manager, sono ricominciati. Il polacco ora spera di essere a disposizione per la gara di campionato contro la Sampdoria.

CALLEJON

Per il rinnovo di Callejon, la decisione sarà presa soltanto a fine stagione. Sullo spagnolo il disegno è abbastanza chiaro, Cristiano Giuntoli vorrebbe proporgli un altro anno, ma il giocatore ne vorrebbe almeno due, altrimenti tenterà l'esperienza nel Mls, il campionato americano di calcio.







