Fabian Ruiz ha parlato della sua esperienza al Napoli e della sfida contro la Juventus. Il centrocampista spagnolo rivela che sta sta trattando il rinnovo con gli azzurri.







Fabian Ruiz, dal ritiro della nazionale spagnola ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, rivelando anche una notizia sul rinnovo del contratto.

FABIAN E IL NAPOLI

“Napoli è una città grande e tutta la gente tifa per il Napoli, esiste solo una squadra. Si nota ogni giorno per strada, i napoletani amano il calcio e il Napoli. Per loro la squadra è tutto e per noi è importante sentire la loro vicinanza”.

“Siamo riusciti a recuperare contro la Juventus da 3-0 ed è stato brutto perdere la partita così, all’ultima giocata. Anche se credo che non fosse fallo.

Koulibaly? Tutti siamo con lui perchè sappiamo quanto sia importante per noi e da sempre il massimo in campo”.

FABIAN RUIZ RINNOVA

“Rinnovo con il Napoli? Il club e i miei rappresentanti stanno parlando e spero che arrivi l’accordo. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia.







L’interesse di Real Madrid e Barcellona? Piace essere accostati a questi club ma dico sempre che ho un contratto di quattro anni con il Napoli e sono molto contento. L’allenatore mi trasmette la fiducia che tutti giocatori desiderano“.