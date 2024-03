Napoli, Calzona si affida ai leader, dialoghi con due giocatori: Ecco cosa trapela

Francesco Calzona non vuole cali di tensione nel Napoli e si affida ai leader Di Lorenzo e Osimhen per tenere alta la concentrazione.

CALCIO NAPOLI – A Castel Volturno l’aria è cambiata. Il Napoli di Francesco Calzona ha ritrovato il sorriso, i risultati e quel bel gioco che aveva incantato nella prima parte di stagione. “Il mister non vuole assolutamente cali di tensione nel suo spogliatoio, dopo i troppi blackout accusati in passato“, rivela una fonte interna al Corriere dello Sport.

E per tenere sempre alta l’asticella della concentrazione, Calzona sta facendo leva sui leader della squadra. “L’allenatore parla molto con Di Lorenzo e Osimhen, sono i suoi punti di riferimento”, aggiunge la fonte.

Il capitano azzurro rappresenta un riferimento importantissimo per il mister partenopeo. “Quel mix di spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia e carisma fanno di Di Lorenzo una vera e propria guida per il gruppo“, si legge sul Corriere.

Discorso simile per Osimhen. “Il centravante nigeriano si è caricato il Napoli sulle spalle con le sue giocate e i suoi gol pesantissimi. Calzona apprezza molto la sua leadership e determinazione, qualità fondamentali per riaccendere l’entusiasmo della truppa“.

Ecco perché l’allenatore del Napoli non vuole sbavature e tiene costantemente sulla corda i due leader: “Una mossa per evitare pericolosi rilassamenti e mantenere sempre altissima la tensione giusta per affrontare gli impegni che restano“.