Napoli, Cajuste in dubbio per il Barcellona solo 3 scelte per Calzona: “Il club ha fatto un guaio”

Jens Cajuste è ancora ai box e rischia di saltare il big match di Champions col Barcellona, lasciando a Calzona sole 3 opzioni a centrocampo.

CALCIO NAPOLI – Si complica ulteriormente il cammino del Napoli verso i quarti di finale di Champions League. Oltre alla complicata sfida contro il Barcellona, Francesco Calzona potrebbe non avere a disposizione la rosa al completo per il centrocampo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jens Cajuste è ancora fermo ai box e le sue condizioni fisiche destano preoccupazione in vista dell’impegno catalano: “Il Napoli rischia di presentarsi a Barcellona con soli tre centrocampisti disponibili, senza alcuna riserva”.

Un vero e proprio “guaio grosso” quello combinato dal club azzurro nella compilazione della lista UEFA. “Non sono stati inseriti Demme, Zielinski e il neo-acquisto Dendoncker, come se non fosse stato possibile portare anche il polacco“.

Ora il Napoli paga questa scelta iniziale. “La sorte è davvero perfida – sottolinea il quotidiano romano – Cajuste è in dubbio e Calzona rischia di trovarsi con appena tre centrocampisti, quindi senza cambi a gara in corso“.

Una situazione delicata che lo staff medico proverà a risolvere per avere lo svedese al top: “Faranno di tutto per averlo a disposizione per l’impegnativa trasferta di martedì, evitando altri grattacapi“.

Insomma, un vero e proprio rompicapo per Calzona a centrocampo. Con l’infortunio di Cajuste e solo 3 scelte disponibili, servirà una vera e propria impresa per contenere il Barcellona senza ricambi. Una sfida nella sfida per l’allenatore azzurro.