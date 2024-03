Lazio ko, l’Italia rischia il 5° posto Champions: Ecco cosa succede

Con l’eliminazione della Lazio, l’Italia rischia di perdere il 5° posto Champions: Napoli, Inter, Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina chiamate a fare risultati.

CALCIO NAPOLI – L’impresa non è riuscita alla Lazio, eliminata ai quarti di Champions League dal Bayern Monaco nonostante la vittoria all’andata. Un’eliminazione che pesa non solo per i biancocelesti, ma per l’intera Italia nel ranking UEFA. Infatti, prima del match di ritorno, la classifica vedeva l’Italia al comando con 15.571 punti, ma la Germania a soli 1.071 lunghezze di distacco.

Ora, con l’uscita della Lazio, il distacco potrebbe ridursi ulteriormente, mettendo a rischio il 5° posto Champions per la prossima stagione. Secondo il regolamento UEFA, i due campionati che chiuderanno in vetta al ranking continentale potranno schierare 5 squadre nella massima competizione europea.

Un’occasione imperdibile, visto che la nuova formula della Champions League prevede un aumento dei ricavi di 480 milioni di euro. Ecco perché diventa fondamentale per Napoli, Inter, Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina fare risultati nelle rispettive competizioni europee.

Gli azzurri e i nerazzurri sono ancora in corsa in Champions, mentre giallorossi, rossoneri, bergamaschi e viola dovranno cercare di accumulare punti preziosi in Europa League e Conference League.

La corsa per quel 5° posto Champions si infiamma, con l’Italia chiamata a difendere il primato nel ranking per non perdere una ghiotta occasione economica e di prestigio. Sarà una volata serrata fino all’ultima giornata, con tutte le big del calcio italiano impegnate a fare il possibile per raggiungere l’obiettivo.