La Serie A Potrebbe Avere Cinque Squadre in Champions: Ma si rischia una grande beffa

La Serie A sta vivendo un momento cruciale: con la possibilità di avere cinque squadre nella Champions League 2024/2025, grazie al Ranking UEFA, l’Italia si trova in una posizione favorevole. Tuttavia, questa opportunità è accompagnata da un rischio significativo.

Notizie calcio Napoli – Per garantire cinque squadre nella Champions League 2024/2025, la Serie A deve mantenere o migliorare la sua attuale posizione nel Ranking UEFA. Attualmente, l’Italia si trova al secondo posto, dietro alla Germania, con un punteggio di 9.142 punti.

Quali Sono le Condizioni per la Serie A per Avere Cinque Squadre in Champions?

La Serie A deve Mantenere una Posizione Elevata nel Ranking UEFA

Il successo delle squadre italiane nelle competizioni europee è fondamentale per mantenere questa posizione. I risultati di Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta nelle competizioni UEFA influenzano direttamente il ranking. Un calo nelle prestazioni potrebbe significare perdere il posto aggiuntivo per la Champions League.

La UEFA ha introdotto nuovi criteri per l’accesso alla Champions League, che includono un posto aggiuntivo per la squadra che chiude terza nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, e due posti aggiuntivi basati sui risultati complessivi delle squadre di una federazione nelle competizioni europee.

Attualmente, Italia e Germania si qualificherebbero per un posto aggiuntivo in Champions, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente. La Serie A deve quindi rimanere vigile e sostenere le sue squadre nelle competizioni europee per mantenere questa opportunità unica.

Questa la classifica aggiornata del Ranking Uefa dopo le sfide dell’ultima settimana di Champions, Europa League e Conference:

GERMANIA 10.071 (7 partecipanti)

ITALIA 9.142 (7 partecipanti)

TURCHIA 8.750 (4 partecipanti)

SPAGNA 8.687 (8 partecipanti)

BELGIO 8.600 (5 partecipanti)

INGHILTERRA 8.125 (8 partecipanti)

REP.CECA 7.250 (3 partecipanti)

FRANCIA 6.916 (6 partecipanti)

OLANDA 6.200 (5 partecipanti)

GRECIA 6.000 (5 partecipanti)

DANIMARCA 6.000 (4 partecipanti)

PORTOGALLO 5.166 (6 partecipanti)