Napoli, calendario di fuoco: da Atalanta a Milan, sette partite in 26 giorni tra Serie A, Champions e Coppa Italia
Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si prepara a un nuovo ciclo di ferro. Dopo aver raccolto otto punti (uno in Champions) in sette partite giocate in ventuno giorni — dal Torino al Bologna — la squadra di Antonio Conte entrerà in una fase chiave della stagione, con un calendario fittissimo che la vedrà impegnata su quattro fronti tra il 22 novembre e il 18 dicembre.
Secondo il Corriere dello Sport, il bilancio dell’ultimo periodo è altalenante: grandi picchi di entusiasmo, come il 3-1 all’Inter, ma anche momenti di profondo sconforto, come i sei gol subiti a Eindhoven. Ora, dopo la sosta per le nazionali, il Napoli dovrà affrontare un altro mini-ciclo di sette gare (otto con la Supercoppa) in meno di un mese, senza mai avere una settimana tipo per allenarsi.
La ripartenza sarà subito ad alta intensità. Il 22 novembre, in Serie A, sfida alla Dea al Maradona (ore 20.45), seguita il 25 novembre dalla partita decisiva di Champions League contro il Qarabag, sempre a Napoli. Poi il 30 novembre il big match contro la Roma all’Olimpico: tre partite di grande livello in appena otto giorni.
Come evidenzia Fabio Tarantino, dicembre si aprirà con l’esordio in Coppa Italia contro il Cagliari (3 dicembre, ore 18 al Maradona). Poi il 7 dicembre arriverà la Juventus di Spalletti, una sfida dal sapore speciale, e il 10 dicembre sarà la volta di Benfica-Napoli in Champions. Neanche il tempo di rientrare in Italia, e il 14 dicembre gli azzurri saranno attesi a Udine per l’ultimo impegno di campionato prima della Supercoppa Italiana.
La semifinale contro il Milan si giocherà il 18 dicembre a Riyad, e in caso di vittoria la finale è fissata per il 22 dicembre. Un mese che, come sottolinea il Corriere dello Sport, può indirizzare la stagione del Napoli: tra rilancio e resistenza, Conte dovrà gestire energie, infortuni e ambizioni europee senza margini d’errore.