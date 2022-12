Napoli, scambio Bereszyński-Zanoli dipende da un terzo calciatore: ecco perché

Lo scambio Bereszyński-Zanoli tra Napoli e Sampdoria dipende dall’ingresso in trattativa di un terzo calciatore

Bartosz Bereszyński al Napoli ed Alessandro Zanoli alla Sampdoria è la trattativa di mercato che sta circolando di più in queste ore. al vaglio della dirigenza azzurra. Per concretizzare la trattativa è necessario però che alcuni tasselli rientrino nel posto giusto. La redazione di Radio Marte rileva che “per prendere un terzino in luogo di Zanoli, che è considerato un prodotto del vivaio ed occupa quindi uno slot dei quattro di formazione giovanile, deve prima acquistare un altro giovane, un ragazzo che entri in rosa al suo posto e generi uno spazio libero”.

Per Radio Marte lo scambio Bereszyński-Zanoli dipende da un terzo calciatore

Insomma, “uno scambio con Bartosz Bereszyński sarebbe possibile solo se Nikita Contini, altro prodotto del vivaio del Napoli, arrivasse come secondo al posto di Salvatore Sirigu con il polacco che, in questo modo, diventerebbe tesserabile sia per il campionato sia per la coppa”.

Serve che tutto si incastri: “E’ una questione di lista, altrimenti lo scambio di terzini con la Sampdoria non si potrebbe concludere”.

Quanto a Bereszynski, il suo nome non è venuto fuori casualmente: “E’ considerato il profilo giusto, per esperienza in Italia e con la sua Nazionale: con Giovanni Di Lorenzo titolare fisso, le possibilità di giocare per Zanoli sarebbero ridotte al lumicino; meglio, a questo punto, puntare su un esterno già ‘scafato’ e che possa attendere il suo momento senza troppo scalpitare in panchina. Specialmente se si tratta di un terzino in grado di giocare sia a destra sia a sinistra”.