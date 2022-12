Simeone: “Tornati a Napoli. Che voglia di giocare al Maradona”

Giovanni Simeone scrive su Instagram che la squadra è tornata a Napoli e che ha voglia di giocare al Maradona

Il Napoli ha fatto ritorno a casa dopo la fine del ritiro ad Antalya in Turchia. Il primo a scrivere un post sul rientro all’0mbra del Vesuvio è stato Giovanni Simeone. Sul suo profilo Instagram, l’attaccante argentino ha pubblicato un post per esprimere la felicità di tornare in città.

Il Cholito non vede l’ora di giocare allo stadio Maradona e carica la squadra: “Dopo alcuni bei giorni di preparazione e partite in Turchia, siamo già tornati a Napoli con la voglia di giocare sabato al Maradona dopo tanto tempo. Dai!”. E, poi, conclude con l’hashtag “Forza Napoli Sempre”. Il riferimento è chiaramente alla gara contro il Villareal, in programma sabato 17 dicembre alle ore 20:30 nell’arena di Fuorigrotta. Subito dopo, a distanza di quattro giorni, nuova amichevole col Lille in programma mercoledì 21 dicembre alle 20.

Simeone è carico per le amichevoli contro il Villareal e contro il Lille

Per il Napoli sono terminate due settimane di proficuo lavoro in Turchia, in vista della ripresa del campionato. Gli azzurri non hanno disperso la condizione fisica che è stata fondamentale per la cavalcata in vetta ed ora sono pronti a cimentarsi nuovamente nelle tre competizioni che i partenopei stanno disputando con grande ambizione.