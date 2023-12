Napoli-Barcellona, in Spagna temono gli azzurri

Champions League, sorteggio ottavi: il Napoli pesca il Barcellona, in Spagna temono gli azzurri di Osimhen e Kvaratskhelia.

Una sfida che promette scintille in Champions League: il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di finale dell’edizione 2023-2024, un incontro che suscita grande attesa e preoccupazione in Spagna.

Il Sorteggio UEFA e la Sfida Napoli-Barcellona

Dettagli del Sorteggio

Il sorteggio per gli ottavi di finale della Champions League si è tenuto oggi, lunedì 18 dicembre, presso la sede UEFA di Nyon. Il Napoli, qualificatosi come secondo nel proprio girone, ha estratto il Barcellona come avversario, rievocando il confronto avvenuto nel 2020.

Reazioni in Spagna: Preoccupazione per il Barcellona

Il Mundo Deportivo, uno dei principali quotidiani spagnoli, ha espresso preoccupazione per il Barcellona, considerando il Napoli come uno degli avversari più impegnativi possibili. La presenza di stelle come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia nel Napoli è vista come una minaccia significativa per la difesa del Barcellona.

“Il Barcellona affronterà una sfida molto complicata alla ricerca dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli, arrivato secondo nel girone dietro al Real Madrid con 11 punti, era uno dei rivali più esigenti che poteva toccare al Barça”. Scrive il Mundo Deportivo.

Analisi delle Squadre

Il Napoli: Un Avversario Temibile

Nonostante una stagione in Serie A meno brillante rispetto all’anno precedente, il Napoli si conferma come una squadra da non sottovalutare. Il loro attacco dinamico e la capacità di creare pericoli costanti sono aspetti che il Barcellona dovrà affrontare con cautela.

Il Barcellona: Alla Ricerca della Vittoria

Il Barcellona, con la sua storia ricca di successi in Champions League, cercherà di superare questa sfida per raggiungere i quarti di finale. La squadra spagnola, nota per il suo gioco offensivo e la sua solida esperienza europea, affronterà il Napoli con l’obiettivo di imporsi in questa fase cruciale del torneo.

Il Calendario delle Partite

Date e Luoghi degli Incontri

Andata : Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ospiterà la gara di andata tra Napoli e Barcellona.

: Lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ospiterà la gara di andata tra Napoli e Barcellona. Ritorno : Il Camp Nou di Barcellona sarà il teatro del match di ritorno.

: Il Camp Nou di Barcellona sarà il teatro del match di ritorno. Date: Le partite di andata si svolgeranno il 13-14 e il 20-21 febbraio, mentre quelle di ritorno il 5-6 e il 12-13 marzo.

Altri Incontri degli Ottavi di Finale

La griglia degli ottavi di finale include anche sfide interessanti come Porto-Arsenal, PSG-Real Sociedad, Inter-Atletico Madrid, PSV-Borussia Dortmund, Lazio-Bayern Monaco, Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid, promettendo emozioni e competizione ad altissimo livello.