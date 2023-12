Champions league Napoli-Barcellona, Mazzarri: “Avversario difficile, ma la sfida sarà affascinante”

Il tecnico del Napoli ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions che vedrà gli azzurri affrontare il Barcellona.

l Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. È il commento del tecnico azzurro Walter Mazzarri al sorteggio di Nyon.

“Avevo detto che tutte le squadre erano forti – ha dichiarato Mazzarri ai canali ufficiali del club azzurro – il Barça lo è in particolare modo. Sarà una sfida affascinante per il Napoli“. Mazzarri riconosce la caratura dell’avversario ma considera stimolante la possibilità di affrontare un club così blasonato.

Gli azzurri avranno di fronte un ostacolo complicato ma affascinante, come sottolineato dall’allenatore partenopeo. Il tecnico vede la doppia sfida contro i blaugrana come un’occasione per misurare il valore della sua squadra contro una big del calcio europeo.