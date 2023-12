Napoli-Barcellona: Data, Ora e Biglietti per gli Ottavi di Champions

Scopri date, orari, e dettagli biglietti per Napoli-Barcellona, ottavi di Champions League 2023/2024.

Una sfida calcistica attesissima si avvicina: Napoli-Barcellona negli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario e la vendita dei biglietti per questo emozionante incontro.

Napoli-Barcellona: L’Appuntamento degli Ottavi

Storia Recente

Il Napoli, nel sorteggio degli ottavi della Champions League, si prepara ad affrontare il Barcellona, un avversario noto e stimolante, dopo gli incroci degli anni precedenti. Questa sarà la terza occasione dal 2020 che le due squadre si sfideranno in competizioni europee.

Sede dell’Incontro

Una delle due partite si disputerà allo storico stadio ‘Diego Armando Maradona’, offrendo ai tifosi del Napoli l’opportunità di sostenere da vicino la squadra di Mazzarri.

Quando si Gioca Napoli-Barcellona

Date delle Partite

Partite di Andata : 13 e 14 febbraio 2024, 20 e 21 febbraio 2024

: 13 e 14 febbraio 2024, 20 e 21 febbraio 2024 Partite di Ritorno: 5 e 6 marzo 2024, 12 e 13 marzo 2024

Le date esatte delle partite saranno comunicate ufficialmente dall’UEFA. Gli incontri degli ottavi di finale si svolgeranno nell’arco di un mese, tra metà febbraio e metà marzo.

Orario delle Partite

Tutte le partite degli ottavi di finale, inclusa quella tra Napoli e Barcellona, inizieranno alle ore 21:00.

Biglietti per Napoli-Barcellona

Informazioni sulla Vendita

I dettagli sui biglietti, inclusi prezzi e modalità di acquisto, saranno resi disponibili non appena l’UEFA avrà confermato ufficialmente la data della partita. I tifosi interessati dovrebbero monitorare i canali ufficiali del Napoli e dell’UEFA per le ultime notizie e gli aggiornamenti.

L’attesa dei tifosi

L’incontro Napoli-Barcellona negli ottavi di Champions League è senza dubbio uno degli eventi sportivi più attesi della stagione. Con la storica rivalità tra le squadre e l’atmosfera elettrizzante che si preannuncia allo stadio Diego Armando Maradona, i tifosi di entrambe le squadre sono in trepidante attesa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su date, orari e biglietti per questo imperdibile appuntamento calcistico.