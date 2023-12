Kvaratskhelia ancora picchiato: Avete visto cosa ha fatto l’arbitro

Kvaratskhelia ancora vittima di falli: il labiale dell’arbitro sui presunti interventi del Cagliari.

Il Napoli ha battuto 2-1 il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A, ma una nota negativa arriva ancora una volta dai falli subiti da Khvicha Kvaratskhelia.

L’asso georgiano del Napoli è stato infatti martellato dalla difesa avversaria per tutti i 90 minuti, come dimostrano alcune immagini salienti della partita.

In più di un’occasione Kvaratskhelia è finito a terra per interventi decisi dei difensori rossoblù, senza che l’arbitro Marcenaro estraesse alcun cartellino.

Il labiale del direttore di gara, non sfuggito all telecamere, sembra rivelare un “Alzati” indirizzato proprio al giocatore del Napoli, come a sminuire i colpi subiti. Solo nel finale il giallo a Goldaniga ha sanzionato, seppur in ritardo, gli interventi decisi della retroguardia cagliaritana.

Kvaratskhelia è stato letteralmente martellato per tutta la partita. Contro di lui sempre falli durissimi, che l’arbitro ha fatto finta di non vedere.

Anche il giornalista Paolo Ziliani ha lanciato l’allarme per i troppi falli subiti da kvara e coglie l’occasione per sollevare un problema ricorrente nel campionato: tecnici come Kvaratskhelia sono ormai di routine bersaglio di interventi al limite che poco hanno a che fare con lo spirito del gioco.

Per difendere davvero lo spettacolo del calcio serve più rigore nel sanzionare certi interventi pericolosi.