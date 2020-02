NAPOLI-BARCELLONA, 60 milioni dalla Champions per De Laurentiis

Napoli-Barcellona, mette in palio altri 10,5 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis dalla Champions ha già incassato 60 milioni.

Napoli e Barcellona si sfideranno allo stadio San Paolo per l’andata degli ottavi di Champions League. Messi è stato acconto in maniera festante nella città di Maradona.

Gattuso prepara la partita della vita, come ha riferito in conferenza stampa. Il Napoli, secondo quanto dichiarato dal capitano degli azzurri Lorenzo insigne, scenderà in campo senza paura reverenziale, gli azzurri dopo aver battuto il Liverpool volgiono ripetersi.

Napoli-Barcellona è importante anche sotto l’aspetto economico, come riporta il quotidiano il Mattino:

“Il percorso di questa stagione del Napoli, nelle sei partite della fase a gironi, ha portato 10,8 milioni di euro come bonus per i risultati: 2,7 milioni di euro per ciascuna delle tre vittorie ottenute contro Liverpool, Salisburgo e Genk e 900 mila euro per ciascuno dei tre pareggi contro Genk, Liverpool e Salisburgo. Poi la qualificazione agli ottavi (9,5) e una cifra di soli premi Uefa che sfiora in totale i 60 milioni, senza considerare la seconda parte del market pool, che dipende da quante partite in totale giocheranno le italiane nella competizione. Con il Barcellona ci sono il palio altri 10,5 milioni di euro“

Il quotidiano aggiunge: “Il Liverpool, trionfatore della passata edizione ha incassato 111 milioni di euro. I ricavi di questa edizione hanno consentito al Napoli già di superare i 60 milioni di euro (compresi i 15,25 milioni della partecipazione alla fase a gironi). Ma è una stima assai per difetto, perché va aggiunta la quota dei diritti tv (il market pool). Nella passata edizione, senza qualificazione agli ottavi, la Uefa diede di premi al Napoli 49,8 milioni.