NAPOLI-BARCELLONA, i convocati di Gattuso: out koulibaly e Llorente

Rino Gattuso ha comunicato i convocati del Napoli per la sfida contro il Barcellona. koulibaly e Llorente salteranno la sfida Champions.

Il Napoli ospita il Barcellona di Leo Messi al San Paolo per la sfida di andata degli ottavi di Champions League. Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Assenti Koulibaly e Llorente.

Il difensore senegalese non ha recuperato e quindi salterà Napoli-Barcellona. Koulibaly resterà fermo almeno fino alla prossima settimana. Llorente non è ancora guarito dalla sindrome influenzale e resta fuori dalla lista del Napoli.

Gattuso ha recuperato tutta la rosa e prepara la super sfida contro Messi e compagni. Qualche assenza anche in casa blaugrana con gli acciacchi di Sergi Roberto e Jordi Alba, che non sono stati convocati da mister Setien. In grande forma invece Lionel Messi, reduce dallo splendido poker in campionato.

NAPOLI-BARCELLONA, I CONVOCATI DI GATTUSO

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina;

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano



PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA -NAPOLI

Gattuso sembra orientato a schierare il tridente leggero con Insigne, Mertens e Callejon. A centrocampo di nuovo Zielinski con Demme e Fabian Ruiz. Nessuna novità in difesa dove agiranno Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Di Lorenzo. In porta Ospina.

I catalani si affideranno a Messi, Griezmann e Ansu Fati davanti. A centrocampo Arthur, Busquets e De Jong. Davanti a Ter Stegen ci saranno Semedo, Piquè, Lenglet e Junior Firpo.