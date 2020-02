Barcellona, Piquè teme il Napoli. Tra Maradona e Messi sceglie Leo

Gerard Piquè, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Barcellona.

Il difensore del Barcellona, Gerard Piquè, è carico per la sfida del San Paolo contro il Napoli. I Blaugrana nella casa di Maradona vogliono ben figurare. Messi è compagni arrivati a Napoli hanno ricevuto un’accoglienza che fa invidia all’Italia intera.

LE PAROLE DI PIQUÈ SU NAPOLI-BARCELLONA

“Per noi è la prima volta al San Paolo, è sempre un’esperienza nuova. Il Napoli è migliorato molto, hanno battuto Juve e Liverpool. Faremo attenzione. Abbiamo paura di tante cose, nelle ultime settimane è in crescita. Ha giocatori molto forti come Mertens, Milik o Insigne. Può darci problemi se non scenderemo in campo con la giusta mentalità“.

IL DIFENSORE DEL BARCELLONA SULLA CHAMPIONS

“Sicuramente non siamo i favoriti, ma abbiamo una grande squadra con una bella rosa. Abbiamo le nostre possibilità, dovremo provarci passo dopo passo. In questo momento non sembriamo i più forti, ma magari arriviamo in grande forma ad aprile-maggio. I social sono incontrollabili. Il presidente ci ha chiesto di pensare solo al calcio“.

PIQUÈ SU MARADONA

“Un giocatore unico, sarà ricordato per sempre. Ma se mi chiedete un paragone tra Diego e Leo, scelgo la regolarità di Messi“.

MESSI AL NAPOLI

“Nel calcio non si può mai dire nulla, ma la vedo difficile. Chiedetelo a lui. A me piacerebbe si ritirasse nel Barcellona, ma solo lui conosce il suo futuro“.